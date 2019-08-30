على جابر: إليسا قامة كُبرى.. وهذه حقيقة عدم تواصلنا معها لتكون ضمن لجنة "ذا فويس"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ينتظر الجمهور بفارغ الصّبر بداية الموسم الجديد من برنامج "ذا فويس"، خاصّة بعد النغيير الكبير الذي طرأ على أسماء لجنة التحكيم، والتي أصبحت تتألف من الفنانة الإماراتية احلام، الفنان اللبناني راغب علامة، سميرة سعيد، ومحمد حماقي، ويتوقّع الكثيرون أنّ يؤثّر هذا التغيير على نسبة المشاهدة، فيما أثار خروج الفنانة إليسا والفنان عاصي من اللجنة حالة من الجدل بين الجمهور.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع " فوشيا" مع مدير قنوات "الأم بي سي" العميد علي جابر، إذْ تحدّث عن النجمة اليسا، واختيار الديفا سميرة سعيد للانضمام للجنة "ذا فويس".