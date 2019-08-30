أغنية أصالة الجديدة تضعها على لائحة الأكثر متابعة في زمن قياسيّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمكّنت الفنانة أصالة نصري من اثبات وجودها عبر موقع "اليوتيوب" في زمن قياسيّ، حيث دخلت أغنية "جدا جدا" لائحة الأكثر تداولا بعدما كسرت حاجز المليون مشاهدة في ثلاثة أيام.

وأصبحت الأغنية في مقدّمة الأعمال التي تُسمع بشكل متكرّر في الوقت الرّاهن من قبل الجمهور، وهي من ألبوم "في قربك"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع شريف قاسم.

وطرحت أصالة 3 أغانٍ من ألبومها المنتظر، وهي "نكتة بايخة" من كلمات عبد الحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، وكذلك "مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، والأغنية الثالثة حملت عنوان "حاجة متخصكش" من كلمات ناصر الجيل، ألحان وتوزيع آدم حسين، مهندس صوت أندرو داوود.

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وشاركت أصاله مساء الأربعاء في ليالي "سوق عكاظ"، وسط حضور جماهيريّ كبير، قدّمت من خلاله أجمل أعمالها الفنيّة منها "كبير الشوق، عادة، عقوبة، حزن الشوارع، سواها قلبي، طلبتك، روح نجدية، بنت أكابر، قارئة الفنجان، يا حبيبة، ذاك الغبي".

يُذكر أنّ أصالة قد خاضت مؤخرًا ولأوّل مرّة تجربة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف في فيلم "ولاد رزق 2"، الذي عُرض في عيد الأضحى المبارك، وهو من تأليف صلاح الجهيني، ومن بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد داود، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وإخراج طارق العريان.

واستعان المخرج العريان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل، وخالد الصاوى، وإياد نصار، وباسم سمرة.