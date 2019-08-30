بسبب إليسا.. أزمةٌ بين وزير الثقافة التونسيّ ومدير مهرجان "قرطاج"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب محمد زين العابدين وزير الثقافة التونسيّ، عن انزعاجه من التصريحات التي أطلقها مختار الرصاع مدير مهرجان قرطاج الدوليّ، بحقّ الفنانة اللبنانية إليسا، مؤكدًا أنّ الموقف الذي تبنّاه "الرصاع" ضدّ إليسا في غير محلّه.

وأوضح وزير الثقافة التونسيّ، في تصريحات إذاعيّة له، مع إحدى الإذاعات التونسية أنّه يرفض رفع "الفيتو" ضدّ أيّ فنان، لافتًا إلى أنّ ما فعله مدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع، بعدم برمجة إليسا ضمن الدورة الحالية لمهرجان قرطاج الدوليّ لم يلقَ قبولًا منه.

وتساءل وزير الثقافة التونسيّ، قائلًا: "ما معنى رفع فيتو أمام إليسا أو أصالة أو جورج وسوف؟"، مستطردًا: "هذا موقف شخصي لمختار الرصاع وأنا لا أتفق معه في ذلك".

وكان مدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع، قد أثار حالة من الجدل والغضب خلال لقاء مع إحدى الإذاعات التونسيّة، عقب حديثه عن عدد من نجوم الغناء في الوطن العربيّ، بطريقة اعتبرها الكثيرون مُسيئة لتاريخ هؤلاء النجوم.

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وعند سؤاله عن الفنانة اللبنانية إليسا، قال الرصاع: "إليسا ما تعجبنيش"، وعندما حاول المذيع هادي زعيم التدخل خلال هذا الحوار وتأكيده أن إليسا "ملكة الإحساس"، سخر الرصاع من الوصف وقال إن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب تُغنّي بإحساس وليس إليسا.

من جانبها وجّهت النجمة اللبنانية إليسا، رسالة إلى مدير مهرجان قرطاج حيث أكّدت أنّها ستبقى ملكة قرطاج، في رسالة تحدٍ وتأكيد على أنّها واحدة من أهم نجمات الوطن العربيّ، إذْ أطلقت تغريدة لها عبر حسابها الخاصّ على "تويتر"، أشارت فيها إلى أنّ مسرح قرطاج يستقبل العديد من النجوم والنجمات، ولكنّها ستبقى الملكة.

وكتبت إليسا، في تغريدتها: "الناس بتروح وتيجي، وتبقى إليسا ملكة قرطاج"، واستطاعت ملكة الإحساس، بهذه التغريدة أنْ تأسر قلوب محبّيها، الذين أكّدوا في تعليقاتهم أنّها ستظلّ الملكة.