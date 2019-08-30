شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول انتظار.. شاهد التريلر الأخير لفيلم الأكشن Terminator: Dark Fate والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لسلسلة الأفلام الشهير Terminator عن التريلر الرسمى الأخير للفيلم الجديد الذى يأتى بعنوان Terminator: Dark Fate، بطولة النجم العالمى أرنولد شوارزنجر، والمقرر عرضه بداية شهر سبتمبر المقبل. ويعود الممثل العالمى أرنولد شوارزنجر إلى بطولة الفيلم الجديد الذى سيخرجه تيم ميلر ، والذى سيستكمل أحداث فيلم Terminator 2 الذى عرض عام 1991 للمخرج العالمى جيمس كاميرون. Advertisements ودارت قصة فيلم Terminator 2 حول إرسال شركة سكاى نت التى تسيطر على العالم فى المستقبل للمدمر المُطوَّر تى 1000 والذى يملك القدرة على تغيير مظهره بصور مذهلة، وذلك من أجل قتل الطفل جون كونور، قبل أن يكبر ويصير قائدا للمقاومة في المستقبل، فى الوقت الذي تكون فيه والدة الطفل هى الوحيدة التى تعرف سر هذا الصراع المستقبلي، لكنها توضع فى مصحة عقلية بسبب اعتقاد الجميع أنها تعاني من مرض نفسى.

بوستر

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