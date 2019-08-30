أحمد فلوكس يواصل رسائله الغامضة ويمتنى الموت هربًا من ظُلم البشر

القاهرة - لايف ستايل
واصل الفنان المصري أحمد فلوكس رسائله الغامضة، وتمنى الموت هربًا من ظلم البشر، وأشار في رسالة طويلة إلى أن "الله وحده يعرف من الظالم ومن المظلوم، ومطلع على ما عاناه في حياته من افتراء وتعب!!".
ونشر فلوكس صورة له وهو حزين عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وعلق عليها قائلا، "يا رب .... اعلم إنك عادل .... واعلم انك تعلم ما بداخلنا .. وتعلم من الظالم ومن المظلوم".
وتابع قائلا، "وتعلم ما واجهته في حياتي من ظلم و افتراء و تعب .. يا رب .. أعينني على ظلم البشر بقوه إماني بك وبعدلك ... واجعل الصبر والايمان هو ملاذي وسلاحي .... يا رب ان لم يري البشر رسائلك لهم .. فأريهم قوتك علي نصره المظلوم ورجوع الحق وجبر الخاطر ....".
واختتم مناشدته إلى الله بتمني الموت قائلا، "يا رب ليس لي سواك .. وايماني بك ليس له حدود ... وإن كان ظلمي من البشر والدنيا فعجل بلقائك حتى ترتاح نفسي من ظلم البشر .... .... يا رب".
وتلقى فلوكس تلقى العديد من التعليقات الداعمة من جمهوره فقط دون مشاركة من نجوم الفن، وأكد أحدهم أن النجم الشاب "مشروخ نفسيا"، بينما نصحته معجبة بتجاوز أحزانه والتأكد من أنها مع الوقت ستصير مجرد ذكرى، والالتفات لفنه وصحته ورعاية طفله، واللافت أن التعليقات كلها خلت من أية إشارة للفنانة هنا شيحة، بعدما انتقد فلوكس معجبة أساءت إليها في تعليق على منشور سابق له، موضحا أنه لن يقبل المساس بكرامة زوجته السابقة.
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