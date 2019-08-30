شكرا لقرائتكم خبر عن السن طاقة مش رقم فى البطاقة.. نجوم استعادوا شبابهم بعد الـ 60 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "السن طاقة مش رقم فى البطاقة" شعار يرفعه العديد من نجوم الفن بعدما تخطى عمرهم 60 عاماً، حيث قرروا ترك هذا الرقم جانباً والاستمتاع بحياتهم وكأنهم ما زالوا فى العشرينات من عمرهم، بل واستغلوا فصل الصيف من أجل استعادة شبابهم مرة أخرى وقضاء وقتهم بين المرح والضحك والسفر والاستمتاع بالحياة.

ويعد الفنان مصطفى فهمى والذى وصل سنه إلى 60 سنة أبرز هؤلاء الفنانين الذين يسيرون بمقوله "العمر مجرد رقم"، فقد تزوج قبل 4 سنوات من زوجته اللبنانية التى تصغره بـ 20 عاماً ويعيشا أيام سعيدة مليئة بالحيوية والشباب ويقضين أوقاتهما ما بين السفر لأوروبا ولبنان والساحل الشمالى لقضاء أجازة الصيف مع توثيق كل هذه اللحظات بالصور التى يتم نشرها بشكل مستمر على السوشيال ميديا.



مصطفى فهمى وزوجته



مصطفى فهمى وزوجته فى الساحل

النجم حسين فهمى أيضاَ والذى يضرب به المثل فى كيفية قضاء وقته كشاب فى العشرينات رغم أنه تخطى 75 سنة من عمره، وأصبحت أغنية "راح فين زمن الشقاوة" التى غناها مع شقيقه مصطفى فهمى فى احد الاعلانات قبل 3 سنوات هى التى تخطر فى بال الجمهور كلما شاهدوا حسين فهمى يقضى أوقاته بحيوية ونشاط وشباب ولما لا فحسين فهمى قد تزوج أكثر من مرة آخرها بعدما تخطى 70 عاماً.



الفنان حسين فهمى



حسين فهمى وشقيقه مصطفى

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كذلك الفنانة الكبيرة نادية الجندى التى وصلت إلى سن 73 عاماً ولكنها طوال الوقت تعيش شبابها كما يحلو لها فى سفرها وملابسها الشبابية وإطلالاتها المميزة والتى كان آخرها فى الصيف الجارى بظهورها بالساحل الشمالى بجلسة تصوير استعادة فيها شبابها، كما أنها تصر دائماً على عدم التركيز فى عمرها من قبل الجمهور فهى لا تنظر للأمور بهذا الشكل.



نادية الجندى



النجمة نادية الجندى

أما الفنانة نبيلة الذى بلغت من العمر 74 عاماً عبيد التى تعيش حياتها كشابه وتحرص على الظهور دائماً باطلالات شبابية فى جلسات التصوير سواء من ناحية اللبس أو المكياج او لون الشعر.



نبيلة عبيد