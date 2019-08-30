الليلة.. ختام المهرجان القومي للمسرح المصري وإعلان الجوائز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تختتم وزيرة الثقافة مساء اليوم الجمعة، الدورة الثانية عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير أحمد عبدالعزيز في تمام الثامنة مساءً، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

حملت الدورة اسم الفنان الكبير كرم مطاوع، وانطلقت في الفترة من 17 حتى 30 أغسطس، وتصل قيمة الجوائز الإجمالية 573 ألف جنيه، موزعة على المسابقات الخمس بالمهرجان، ووصل عدد العروض بها لـ68 عرضا مسرحيا.

وكرم المهرجان 16 فنانا، منهم 5 فنانين رحلوا، وقدم المهرجان 4 ندوات تتناول قضايا وهموم المسرح المصري كما أصدر المهرجان 20 إصدارا ما بين كتب للمكرمين وكتاب عن حامل اسم الدورة الفنان كرم مطاوع وكتاب آخر عن تاريخ المسرح المصري في 12 عقد كما أصدر المهرجان 14 نشرة يومية عن فعاليات المهرجان وأحداثه اليومية.

ويعلن اليوم عن أسماء الفائزين في: مسابقة المسرح الكبير، مسابقة مسرح الشباب، ومسابقة مسرح الطفل، كما يعلن عن أسماء الفائزين بجائزة فوزي فهمي لأفضل دراسة نقدية نظرية، وجائزة أفضل مقال نقدي تطبيقي، كذلك مسابقة التأليف المسرحي (جائزة لينين الرملي) لأفضل نص مسرحي كتب خصيصا للمسرح.

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ويترأس المسابقة الأولى الفنان والمخرج فهمي الخولي، وتضم الناقدة عبلة الرويني، والموسيقار هاني شنودة، وأستاذ الديكور الدكتور نبيل الحلوجي، والفنانة سلوى محمد علي، والدكتورة لمياء زايد، والدكتور الفنان محمود زكي.

بينما يترأس المسابقة الثانية الناقدة الدكتورة سامية حبيب، وتضم المخرج إسلام إمام، والموسيقار هيثم الخميسي، والمخرج الدكتور جمال ياقوت، والفنان التشكيلي المهندس محمد الغرباوي، والكاتب المسرحي والسيناريست أيمن سلامة، والناقد عبدالرازق حسين.

أما المسابقة الثالثة فيترأسها الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، وتضم الدكتور الفنان محمد عبدالمعطي، والموسيقار منير الوسيمي، والمخرج المسرحي طارق الدويري، والفنانة مي عبدالنبي.

ويترأس مسابقة التأليف المسرحي "جائزة لينين الرملي" الدكتور علاء عبدالعزيز، وتتكون من المؤلف والمخرج المسرحي نادر صلاح الدين، والناقدة والفنانة ليليت فهمي، والدكتور حاتم حافظ أستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون.

بينما يرأس لجنة تحكيم مسابقة النقد المسرحي "جائزة الدكتور فوزي فهمي"، الدكتور أسامة أبو طالب، وتتكون اللجنة من الناقد الدكتور سيد الإمام، والدكتور ياسر علام أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية.