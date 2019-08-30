تراند اليوم : فيديو| كلام "أصالة" عن السعوديين يفجر ضجة واسعة...



كالت المطربة السورية "أصالة"، المديح إلى السعوديين خلال إحيائها حفلها في إطار "ليالي عكاظ"، لكنها وجدت نفسها في مرمى انتقادات تتهمها بـ "التملق إلى السعوديين".

وخلال الحفل، فاجأت "أصالة"، الجميع بالتوقف عن الغناء لتتوجه بكلامها الى الجمهور.

وقالت: "أنا، كأنو عيب يقول الواحد أنا... تجاوزولي ياها اليوم". وأشارت إلى أنها تحب الناس وأن بناء الصداقات بالنسبة إليها ليس أمراً صعباً.

وأضافت أن "السعوديين هم أكثر من تكتسب صداقتهم بسرعة وتتقرب منهم".

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ووجدت "أصالة" نفسها على إثر هذا التصريح في مرمى انتقادات لاذعة وصلت إلى اتهامها بالتملق، وفق التعليقات التي تم تداولها على تطبيق "إنستجرام".

ومن بين الذين وجهوا الانتقادات لها، قال أحجدم: "معروف عنها إنها بياعة كلام يامساءالثرثرة" و"كلامها دائمًا مخربط" و"خير ان شاء الله صدقناك. شكله قصدها تحب فلوسهم" و"ممثلة بارعة بس بحب صوتها واحساسها" و"متملقة".

وكانت "أصالة" نشرت عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" صورة لها أظهرت الإطلالة التي اعتمدتها في الحفل، ووجهت من خلال التعليق رسالة جاء فيها: "قبلاتي هذه لكم جميعاً وأخصّ العزيز على قلبي وروحي صديقي القديم المتجدّد والفنّان المبدع أخي الحبيب نيكولا جبران. شكراً ياروحي على كل ماتفعله من أجلي ، هي تفاصيل كثيره تهتم أنت بها من أجل راحتي وأنا كعادتي منذ أن بدأنا، من بداياتي وبدايته، شركاء نجاح وإخوة وأصدقاء. أصبحنا مثلاً للكثيرين. أحبّك دائماً وكلي امتنان لمحبتك".