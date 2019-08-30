هل تتذكرون الفنانة المصرية عفاف راضي.. شاهدوا كيف أصبحت الآن !

أثارت الإعلامية بوسي شلبي جدلاً كبيراً بنشرها صورة تجمعها بالمطربة عفاف راضي في أول ظهور لها بعد عدة سنوات، وكشفت الصورة عن حدوث تغير كبير بشكلها.

وعلقت على الصورة قائلة: “أجمل حاجة إني مع الصوت الجميل عفاف راضي في المطار إلى سوريا، وهتغني في افتتاح معرض دمشق الدولي”. وتبلغ عفاف راضي من العمر الآن 65 عامًا، وقدمت عدداً كبيراً من الأغاني المميزة طوال مشوارها الفني أبرزها تعالى جنبي ويمكن على باله وعشاق الليل.