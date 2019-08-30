الليلة.. نسمة عبدالعزيز تحيي حفلًا غنائيًا بمهرجان القلعة

تستعد الفنانة نسمة عبدالعزيز، لاحياء حفلًا موسيقيًا، ضمن حفلات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، وذلك مساء، اليوم الجمعة.

من المقرر أن تشدو نسمة خلال الحفل بمجموعة متنوعة من أعمالها الموسيقية التي

يحبها ويتفاعل معها جمهورها على خشبة المسرح.

يذكر أن الفنانة نسمة عبدالعزيز تعزف على آلة الماريمبا، تخرجت من معهد الكنسرفتوار، وألتحقت بفرقة عمر

خيرت، ونالت مرتبة الشرف من معهد الكونسرفتوار عام 1997، ومنحها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعثة دراسية في الولايات المتحدة الأمريكية في جامعة UCCA.

كما بدات في العمل بمفردها في عام 2001 وصورت عدة كليبات مصورة لها منها تيكو تيكو وفوجا