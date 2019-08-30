الليلة.. حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 12

يقام مساء اليوم، الجمعة، حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري الـ 12، دورة الفنان الراحل كرم مطاوع، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويشار إلى أنه من المقرر أن يتم خلال الحفل الإعلان عن العروض المسرحية

الفائزة بمسابقات المهرجان.

ويذكر أن المسابقة الأولى مسابقة المسرح الكبير والخاصة بعروض المحترفين، والمسابقة الثانية مسابقة مسرح الشباب، والمسابقة الثالثة مسابقة مسرح الطفل، والتي استحدثها المهرجان لأول مرة هذا العام

لتشجيع الطفل على العمل المسرحي.

كما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة التأليف المسرحي التي تحمل اسم الكاتب الكبير لينين الرملي، ويقدمها المهرجان هذا العام لخلق جيل جديد من المبدعين الشباب في الكتابة والتأليف المسرحي، وأيضا الإعلان عن الفائز بجائزة فوزي فهمي لأفضل دراسة نقدية نظرية، وأفضل مقال نقدي تطبيقي.