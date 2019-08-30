المهرجان القومي للمسرح يكشف عن تفاصيل للمرشحين بجائزتي لينين الرملي وفوزي فهمي

كشفت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 12 برئاسة الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، أنه سيتم الأتصال بالثلاث مرشحين عن جائزتى لينين الرملى، فوزى فهمي، وذلك في موعد اقصاه الثانية ظهر اليوم الجمعة لحضور حفل الختام.

ويشار إلى انه من المقرر أن يقم مساء اليوم

حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، للإعلان عن العروض المسرحية الفائزة بمسابقات المهرجان.

ويذكر أن المسابقة الأولى مسابقة المسرح الكبير والخاصة بعروض المحترفين، والمسابقة الثانية مسابقة مسرح الشباب، والمسابقة الثالثة

مسابقة مسرح الطفل، والتي استحدثها المهرجان لأول مرة هذا العام لتشجيع الطفل على العمل المسرحي.

كما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة التأليف المسرحي التي تحمل أسم الكاتب الكبير لينين الرملي، ويقدمها المهرجان هذا العام لخلق جيل جديد من المبدعين الشباب في الكتابة والتأليف المسرحي، وأيضا الإعلان عن الفائز بجائزة فوزي فهمي لأفضل دراسة نقدية نظرية، وأفضل مقال نقدي تطبيقي.