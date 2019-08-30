الليلة.. تامر حسني يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالساحل الشمالي

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء اليوم الجمعة، وذلك في فندق "الماسة" بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي في تمام الساعة السادسة مساءً.
ومن المقرر أن يقدم "حسني" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانية التي يحبها ويتفاعل معها جمهورة على خشبة المسرح.
يذكر أن الفنان تامر حسني ينتظر طرح فيلم "الفلوس" في دور العرض، ويشارك في بطولته، إلى جانب تامر حسني، كل من زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.
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