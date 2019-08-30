شاهد.. إيهاب فهمي متغزلًا في زوجته يسرا وجيه: ملكة الروح والعقل والقلب

نشرت الفنانة الشابة يسرا وجيه، صورة جديدة لها أثناء حضورها أحد العروض المسرحية، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". علقت يسرا على الصورة قائلة "مساء الورد.. ورد.. ورد"، فيما تغزل زوجها الفنان إيهاب فهمي في زوجته معلقًا: "ملكة الروح والعقل والقلب"، وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن إعجابهم الشديد بالصورة، ومتمنيين لهما دوام النجاح والتفوق. معبرين عن إعجابهم الشديد بالصورة، ومتمنيين لهما دوام النجاح والتفوق. يذكر أن آخر أعمال الفنان إيهاب فهمي مسلسل "لآخر نفس"، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إخراج حسام علي.

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