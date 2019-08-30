شاهد.. هيفاء وهبي تزيح الستار عن أحدث أغانيها

كشفت النجمة هيفاء وهبي عن أحدث أغانيها بعنوان "تملي ناجحة"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كلمات أغنية "تملي ناجحة": "تملي ناجحة اكمني واضحة ونجاحي أني أكسب حبيبي دايماً لصفي يجي بطريقتي وإزاي أعامله وإزاي أجامله طب أمتى أعاتبه وإزاي أحايله دي حاجات عادية بالنسبة ليا دايبة فيهبقالي كام سنة وأنا كده على كده حالي هو حالي كام سنة عيني أنا سهرانة لحبيبي ليالي".
يشار إلى أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تستعد لتصوير فيلم جديد بعنوان "عقد الخواجة"، تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد حماقي، وبطولة كل
يذكر أن هيفاء أطلقت الأسبوع الماضي أغنية بعنوان "شاغلة كل الناس"، كلمات وألحان محمد الوزيري، وتوزيع توما، كما تخطت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
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