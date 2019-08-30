شاهد.. عمرو دياب يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة من ألبوم "أنا غير"

كشف النجم عمرو دياب عن أحدث أغانيه بعنوان "أنا بشتاق"، وهي من ضمن ألبومه الجديد "أنا غير"، والمقرر طرحه خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

كلمات أغنيه "أنا بشتاق": "أنا بشتاق كل يوم ياما قالولى كلام عنها مش

".

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كان النجم عمرو دياب طرح ثلاث أغانى من الألبوم، هي: "أنا غير"، كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، "بحبه"، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، "يوم تلات"، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة الهندي.