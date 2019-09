كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديمي لوفاتو تنضم لفريق عمل مسلسل Will & Grace والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلة كبيرة تشهدها النجمة ديمي لوفاتو في حياتها الفنية، بعد أن كانت على وشك إعتزال الغناء في الشهور الماضية لعلاجها من الإدمان، وها هي الآن تعود للتمثيل بعد غياب أكثر من 8 أعوام.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، البريطانية فإن ديمي لوفاتو ستشارك في بطولة الموسم الأخير من مسلسل Will & Grace الذي يعتبر من أشهر مسلسلات الست كوم الأمريكية.

ونقلت الصحيفة منشور لديمي على حسابها الخاص على موقع "أنستجرام"، كان عبارة عن صورة لها برفقة نجمة المسلسل، النجمة ديبرا ميسينج، لتعلن من خلاله انضمامها لأبطال المسلسل.

ويعتبر مسلسل Will & Grace من أشهر مسلسلات الست كوم الأمريكية حيث عرض للمرة الأولى عام 1998، واستمر تقديمه لأكثر من 10 مواسم بشكل متقطع منذ ذلك الوقت.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من النجمة ديبرا ميسينج التي تجسد شخصية "جريس أدلر"، والنجم "إيريك ماكورماك"، الذي يجسد شخصية "ويل ترومان"، والنجم "شون هايز" الذي يجسد شخصية "جاك ماكفارلاند" والنجمة "ميجان مولالي" التي تجسد شخصية "كارين واكر".

ويصل عدد الحلقات التي بثت من المسلسل منذ عام 1998، 228 حلقة، وهو من تأليف كل من ديفيد كوهين، و ماكس متشينك، وأخرجه المخرج "جيمس بوروز".

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه من الرائع رؤية ديمي لوفاتو تعود للتمثيل من جديد، فمن المعروف عنها انها كانت واحدة من مواهب ديزني الواعدة.

وفي عالم السينما، تمتلك ديمي رصيدا كبيرا من الأفلام المميزة، ففي عام 2008، بدأت رحلتها مع التمثيل على الشاشة الفضية، بظهورها بفيلم "كامب روك" الذي انتجته شركة ديزني، وقدمت من خلاله موهبة ديمي، برفقة الأشقاء جوناس الذي أصبحوا حاليا من أشهر الموسيقيين في أمريكا والعالم.

وفي عام 2010 عادت ديمي لجزء جديد من فيلم "كامب روك"، وفي عام 2012، ظهرت ديمي في فيلم وثائقي عن رحلة صعودها لعالم الشهرة منذ بدايتها بمسلسلات قناة ديزني.

وفي عام 2018 قدمت ديزني الأداء الصوتي بفيلم الرسوم المتحركة باسم "شارمينج"، كما تستعد للظهور في فيلم جديد من إنتاج شبكة نيتفليكس بعنوان "إيورو فيشن"، يطرح في عام 2020، ويتحدث عن أشهر مسابقة إكتشاف مواهب في تاريخ أوروبا.

وفيما يخص ظهور ديمي في التليفزيون، فقد بدأت رحلتها مع الشاشة الصغيرة، في عام 2002، حين ظهرت على مسلسل الأطفال Barney & Friends حتى عام 2004.

وفي عام 2006، شاركت ديمي لوفاتو في مسلسل "بريسون بريك"، بتجسيدها لشخصية "دانيل كرتن"، بالحلقة التي كانت بعنوان "فيرست دون".

وفي عام 2007، حصلت على أول دور بطولة لها بمسلسل As the Bell Rings الذي انتجته شركة ديزني، وفي عام 2007، شاركت في مسلسل Just Jordan.

وفي عام 2009 ظهرت في دور رئيسي بمسلسل Sonny with a Chance وجسدت شخصية "سوني مونرو" حتى عام 2011، وفي عام 2010، شاركت بدور ثانوي بمسلسل Grey's Anatomy في حلقة واحدة ظهرت بها بشخصية باسم "هيلي ماي".

كما كان لديمي مشاركة سابقة في عالم تليفزيون الواقع، بظهورها كضيفة شرف ببرنامج عائلة كارداشيان الواقعي الشهير Keeping up with the Kardashians، وذلك في عام 2018 الماضي في حلقة بعنوان The Lord & His Lady.