الأنظار تتجه نحو نادين نسيب نجيم والتحضيرات لمسلسلها على قدم وساق

متابعة بتجـــــــــرد: تتّجه الأنظار نحو النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، منذ الإعلان عن بدء التحضيرات الخاصة بمسلسلها لشهر رمضان المقبل.

وبعد أن وعد المنتج صادق الصباح صاحب شركة “الصباح اخوان” التي حققت معها نادين نجاحات كبيرة على مستوى الدراما العربية خلال السنوات الماضية الجمهور بعمل على قدر تطلقاتهم، أطلّ فريق عمل مسلسل النجمة السمراء بصورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ضاعفت من حماس المتابعين.

ويظهر في الصورة فريق العمل خلال إحدى الجلسات التي يتم في طورها وضع الخطوط العريضة للتصوير، بإشراف لمى الصبّاح ومشاركة المخرج فيليب أسمر الذي سيتولى مهمة الإخراج والكاتبين بلال شحادات ونادين جابر والمعالجة الدرامية فرح شيا.

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نُفيد بالذكر أنّ المسلسل سيشارك في بطولته النجم السوري قصي خولي وعدد من الممثلين اللبنانيين والسورين.

ومن المعروف أن نادين نسيب نجيم خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “خمسة ونص” إلى جانب قصي خولي، والعمل من تأليف إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر.