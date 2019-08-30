هازال كايا غاضبة ومستاءة بسبب تعرّض الصحافة لتوبا بويوكستون

متابعة بتجـــــــــــرد: عبّرت الممثلة التركية الشابة هازال كايا عن غضبها واستيائها من بعض الصحافة التركية، إذ أن أحد المواقع الإخبارية التركية نشر خبراً عن قيام زميلتها الممثلة توبا بويوكستون بشراء منزل في فرنسا بقيمة سبعة ملايين ليرة تركية وعنون الموقع الخبر، كاتباً: “من أين لك هذا؟”.
ودفع هذا الأمر هازال بأن تقوم بنشر الخبر على صفحتها على “تويتر” وتردّ مدافعة بغضب عن توبا. وغرّدت: ما هذه الوقاحة؟ ما دخلكم لتنشروا خبراً كهذا؟ توبا امرأة شابة عملت باجتهاد لمدة طويلة أمام أعيننا وكسبت مالاً”.
وتساءلت كايا: “هل تنشرون مثل هذه الاخبار عندما يشتري الرجال السيارات؟ عليكم تصحيح أسلوبكم وأن تتنبّهوا إلى العدائية والتحريض والكراهية التي تنشرونها. اقرأوا وتعلموا، هذا عملكم”.
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