لم يرفع عينه عنها.. هل وقع “براد بيت” في غرام “ليف تايلر” ؟

متابعة بتجــــــــــــرد: أثارت نظرات النجم العالمي “براد بيت”، إلى الممثلة الأمريكية “ليف تايلر”، خلال مهرجان البندقية السينمائي الـ66، في سالا غراندي الإيطالية، التكهنات حول غرامه بزميلته في الفيلم المشارك بالمهرجان “Ad Astra”.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن الجميع لاحظوا أن “بيت” لم يرفع عينيه عن “ليف”، أثناء وجودهما معا، بحفل العرض الخاص للفيلم الذي يصنف ضمن دراما الخيال العلمي، وأثناء الحدث بدا النجمان، كأنهما أقاما صداقة وثيقة، حيث تجاذبا أطراف الحديث والضحك.

وشوهد “براد بيت”، أمس، وهو في طريقه إلى إيطاليا لحضور الحفل الخاص لفيلمه، وكان على ما يبدو مرتاحا في أزياء بسيطة، فيما لفتت “ليف تايلر” الأنظار بثوب بالألوان الجريئة، خلال اليوم الأول من المهرجان.

وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك بوست”، تحدثت “ليف”، حول العمل مع “بيت”، قائلة: “يا إلهي، إنه جميل، إنه مميز وساحر للغاية، حقا شعرت بالإعجاب به، إنه ممثل رائع”.

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وتدور أحداث فيلم “Ad Astra”، الذي أخرجه جيمس جراي، حول رائد فضاء يسافر عبر النظام الشمسي، للبحث عن والده، وهو عالم منشق يهدد مستقبل كوكب الأرض.

ويشارك في الفيلم الممثل “تومي لي جونز”، الذي يلعب دور الأب، بالإضافة إلى دونالد ساذرلاند وروث نيغا، ومن المقرر عرضه بدور السينما في جميع أنحاء المملكة المتحدة، اعتبارا من 18 سبتمبر المقبل، وفي الولايات المتحدة بدءا من يوم 20 بالشهر ذاته.

ويرأس لجنة التحكيم بمهرجان البندقية السينمائي، المخرج الأرجنتيني لوكريشيا مارتيل، كما يضم الناقد الكندي بيرس هاندلنج، والممثلة اليابانية شينيا تسوكاموتو، والممثلة البريطانية ستايسي مارتن.