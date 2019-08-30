أصيل أبو بكر يعود إلى مسرح المفتاحة بعد 20 عامًا من الغياب

متابعة بتجـــــــــــرد: أعرب الفنان الكبير أصيل أبو بكر عن سعادته بإحياء حفل اليوم في موسم السودة، والذي يشاركه به الفنان راشد الماجد، وذلك قبل دقائق من صعوده إلى المسرح.

وأشاد أبو بكر بطقس أبها ومواطنيها المعروف عنهم الطيبة والجمال، وتقدم بالشكر للهيئة العامة للترفيه التي تخرج مهرجاناتها على أكمل وجه وفي أبهى صورة، نتيجة الجهد الكبير المبذول لإنجاحها.

ونشر حساب “Rotana Music”، على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مقطع فيديو يظهر لحظة صعود أبو بكر على مسرح “المفتاحة”، بمسماه الجديد “طلال مداح”، حيث كانت آخر مرة يصعد فيها على هذا المسرح قبل 20 عامًا، حيث ظهر في الفيديو مدى تفاعل الجمهور مع الفنان الكبير.

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وأطرب أصيل جمهور الحفل الذي بدأه بغناء “من عيوني”، بعدد من أروع أغانية ومنها “زعلوه، شمس بيني وبينك، الخبر، تاج راسي، ما وحشتك، اعتذر لك كيف”.

يشهد مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة اليوم الحفل الغنائي الثالث، الذي يقام ضمن حفلات موسم السودة، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، ويحييه الفنان راشد الماجد وأصيل أبو بكر، وتبثه مباشرة شاشات قنوات روتانا الفضائية، والتي أعلنت يوم أمس نفاد جميع تذاكر الحفل.