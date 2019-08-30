فيرجيل فان دايك يفوز بجائزة لاعب العام من الاتحاد الأوروبي

متابعة بتجـــــــــرد: نال الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول جائزة لاعب العام من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA بينما ذهبت جائزة السيدات إلى روسي برونز مدافعة أولمبيك ليون.

وأصبح فان دايك أول مدافع ينال الجزائزة بعدما تفوق على كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس وليونيل ميسي هداف برشلونة.ونجح مدافع هولندا البالغ عمره 28 عاما في تعزيز قوة دفاع ليفربول منذ انضمامه من ساوثامبتون في كانون الثاني 2018 بمقابل 75 مليون جنيه إسترليني (92.08 مليون دولار) في صفقة قياسية لمدافع آنذاك وذلك بفضل قوته البدنية وحسن قراءته للمباريات.

وبدأ فان دايك مسيرته في بلاده مع جرونينجن وانتقل إلى سيلتيك الأسكتلندي قبل أن يذهب إلى الدوري الإنكليزي الممتاز وساعد ليفربول على احتلال المركز الثاني والتتويج بدوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك “كانت رحلة طويلة لكن هذا يعد جزءا من مسيرتي وهذا جزء مما أنا عليه أردت أن تكون الأمور بهذه الطريقة. “لست اللاعب الذي كان عمره 18 عاما وصعد نجمه بقوة كنت مطالبا بالعمل بجدية في كل خطوة في الطريق وهذا جزء مني وأنا سعيد جدا بخصوص ذلك الأمر”.

Advertisements

وأضاف “أنا فخور جدا بالحصول على هذه الجائزة والفضل في ذلك يعود إلى كل شخص ساعدني طوال هذه المسيرة”.وحصل فان ديك في وقت سابق اليوم على جائزة أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

وجلس رونالدو وميسي اللذان سيطرا على الجوائز الفردية في اللعبة خلال العقد الأخير إلى جوار بعضهما في حفل لـUEFA.

وفي منافسات السيدات نالت برونز جائزة لاعبة العام بعد منافسة مع النرويجية آدا هيغربيرغ والفرنسية أماندين هنري.

وفيما يلي أسماء الفائزين بجوائز لـUEFA: