"أكاد من فرط الجمال أذوب".. غالية بن علي تطرب مهرجان القلعة بالقاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت ساحة قلعة صلاح الدين الأيوبي في العاصمة المصرية القاهرة، مساء الخميس، ليلة ساحرة شاركت فيها النجمة التونسية غالية بن علي، وفتيات أوركسترا النور والأمل والمطربة الشابة زيزي عادل.







حضر الحفل عدد كبير من الجماهير التي توافدت على ساحة القلعة من كل محافظات مصر، وكانت البداية مع فتيات أوركسترا النور والأمل اللاتي نجحن بمهارة واقتدار في لفت الأنظار بعزف مجموعة من المؤلفات الكلاسيكية العالمية إلى جانب عدد من أعمال الموسيقى العربية مثل موسيقى "يمامة بيضا" وأغنية "فيها حاجة حلوة".





وفي الفقرة الثانية من الحفل قدمت المطربة زيزي عادل وفرقتها باقة من أعمالها الغنائية المعاصرة التي تنوعت إيقاعاتها بين الهادئ والسريع، منها "حب مش محسوب عليا"، و"واحدة تانية"، و"شايلاها لك"، كما تغنت بباقة من أجمل أغنيات الوطن العربي، مثل "أما براوة" لنجاة الصغيرة، ومقطع من "ألف ليلة وليلة"، كما عزفت بنفسها افتتاحية "إنت عمري" الشهيرة على آلة القانون، و"مصر التي في خاطري"، لكوكب الشرق أم كلثوم.

Advertisements





وفي الختام صعدت الفنانة التونسية غالية بن علي، إلى خشبة المسرح وسط عاصفة من الهتافات المشجعة، وبصوتها الجميل وأسلوبها المميز قدمت "غالية" مجموعة من المؤلفات التراثية والأشعار الأندلسية المغناة، وعددا من أعمالها الخاصة، فأطربت الجمهور بـ"يا مسافر وحدك" لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، و"لاموني اللي غاروا مني" للهادي الجويني، و"أكاد من فرط الجمال أذوب" من أشعار عمر بن الفارض، ومختارات من رباعيات صلاح جاهين، وغيرها.







