لايف ستايلز ستوديوز وكنزة مرسلي يحققان انجازًا جديدًا

شكرت شركة لايف ستايلز ستوديوز، لصاحبها رجل الاعمال فهد زاهد، الجمهور على الدعم الذي يقدمه لها من خلال مشاهدة الانتاجات الغنائية التي تنتجها الشركة.

وبهذه المناسبة، تخطى كليب النجمة الجزائرية كنزة مرسلي “قتّال” حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة في خلال سبعة أشهر على قناة الشركة الرسميّة عبر موقع يوتيوب.

وكتب الحساب الخاص للشركة على تويتر، شاكراً الجمهور على الدعم وقال: “كلمة شكراً قليلة على الجمهور الذي يدعم ويُشاهد إنتاجاتنا الغنائية على يويتوب.سبعة ملايين شكراً لكم على وصول كليب أغنية “قتّال” للنجمة الجزائرية كنزة مرسلي لـ 7 ملايين مشاهدة عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على يوتيوب.

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بدورها ردّت كنزة بتغريدة وقالت: “سبعة مليون شكراً حبايبي بعون الله أولا وبمحبتكم مستمرين ان شاء الله”. منهية تغريدتها بهاشتاغ #نموت_عليكم

وكانت الشركة قد أطلقت مؤخراً سلسلة من الأعمال الغنائية المصورة لعدد من النجوم حققت أرقاماً مميزة وحصدت نجاحاً ملفتاً منها: “اتعذبت كفاية” لـ باسكال مشعلاني، “يا زعل” لـ كاميليا ورد، “صارحني” لـ عمر كرم، “عم يسألوا” لـ الوليد الحلاني، “انا اتعودت” لـ هايدي موسى، “حبيت من قلبي” لـ مروة ناجي، “النسخة الأصلية” لـ فيفيان مراد، “انا عندي حبيب” لـ روان عليان”.

كما أن شركة لايف ستايلز ستوديوز تضع اللمسات النهائية على مجموعة من الاعمال مع باقة من الفنانين أمثال رنا سماحة حيث تضع الشركة اللمسات النهائية على الاغنية الجديدة التي ستحمل عنوان “أميرة الحب” كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع Suat Aydogan ومن المتوقع أن تصدر قريباً.