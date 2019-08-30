شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أغانى جديدة للمطربة لطيفة بتوقيع الملحن إسلام صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن إسلام صبرى مع المطربة التونسية لطيفة فى 3 أغنيات ضمن أغانى ألبومها الجديد، والتى بدأت تسجيل أغانيه منذ فترة طويلة، ومن المحتمل طرحه نهاية العام الجارى.

الملحن إسلام صبرى قال لـ"الخليج 365" إن الأغانى تحمل طابع جديد ومختلف، وإن العمل مع لطيفة ممتع جدا لأنها تميل إلى تطوير أغنياتها الجديدة، مضيفا أن الأغنية الأولى والثانية من كلماته وألحانه وتوزيعه، والثالثة من ألحانه وتوزيعه، معربا عن أمنياته أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور عند طرح الألبوم.

يذكر أن إسلام صبرى قام بعمل موسيقى أون سبورت أف أم، وموسيقى مسلسل "سرايا حمدين" للفنان سامح حسين، والموسيقى التصويرية لفيلم "يوم ما اتقابلنا" لمحمود حميدة، وموسيقى فيلم "البرنسيسة.، وأغنية لطيفة التى طرحتها بمناسبة عيد الأم الماضي.