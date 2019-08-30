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شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى تلتقى أحمد السقا مجددا فى فيلم "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلتقى الفنانة يسرا اللوزى النجم أحمد السقا مجدداً، في فيلمه الجديد "العنكبوت"، الذي انطلق تصويره الفترة الماضية للمخرج أحمد نادر جلال، بعد تعاونهما فى مسلسل "خطوط حمرا" الذى عرض عام 2012، لتجسد دور مهم ومحوري خلال أحداث الفيلم أمام السقا.
وتبدأ يسرا اللوزى تصوير مشاهدها أمام السقا بعد أسبوع فى الديكورات الخاصة بها، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق وهى عادة السقا في أفلامه.
ورغم انطلاق التصوير إلا أن المخرج أحمد نادر جلال ما زال يبرم باقى التعاقدات مع الفنانين المشاركين، حيث وضع قائمة بأسماء الممثلين المقرر التعاقد معها، حيث كانت رغبته البدء فى التصوير بوجود أبطاله، وتم التعاقد بشكل رسمي مع النجمة منى زكى، والفنان ظافر العابدين والفنان محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم وأخرون من النجوم.
يشار إلى أن آخر أعمال يسرا اللوزي فى السينما فيلم "أخلاق العبيد"، للنجم خالد الصاوى، وسارة سلامة وكارولين خليل، إخراج أيمن مكرم.
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