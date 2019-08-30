آخرها حفل زفاف منة شلبي.. كيف ردت الفنانات على شائعات زواجهن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ما زالت شائعات تلاحق العديد من النجمات، بعضهن يتجاهلن الأمر والبعض الآخر يحرصن على النفي، وفي الساعات القليلة الماضية، انتشرت شائعة "توديع منة شلبي العزوبية"، واستعدادها للزواج خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي لم يدفعها للنفي فقط بل وصل إلى حد السخرية بعدة طرق عبر حساباتها الرسمية بموااقع التواصل الاجتماعي فوجدها الجمهور تارة بفستان الزفاف وتارة آخرى تقول: مين العريس طيب".

رد فعل منة شلبي لم يكن الأول فناك العديد من الفنانات اللائي تنوعت ردود أفعالهن تجاه الشائعات خاصًة تلك التي تتعلق بحياتهن الشخصية، وفي السطور التالية نستعرض أبرز ردود أفعال الفنانات:

ندى بسيوني

طاردت الفنانة ندى بسيوني شائعة زواج من نجم الزمالك السابق أيمن يونس، وهو الأمر الذي دفعها للرد على تلك الشائعة التي انتشرت كالنار في الهشيم، قائلة عبر حسابها بـ"تويتر": " الكابتن أيمن يونس أخ عزيز، وخفوا عليه شوية يا جماعة، والمفاجأة أن عمرنا ما اتقابلنا وأنا مش متجوزة نهدى بقى هاه نهدى".

دينا فؤاد

الفنانة دينا فؤاد حرصت أيضًا على الرد على شائعة زواجها من عميد الكرة أحمد حسن، من خلال بيان صحفي قالت فيه: "لا يوجد أي سبب يجعلني أتزوج سرا، هذا الكلام عيب، أما غيابي الفترة الأخيرة فسببه الوحيد هو إصراري على تقديم أدوار مميزة بعد النجاحات التي حققتها الفترة الماضية، ولذلك اعتذرت عن أكثر من دور، لكنني لم أتخيل أن يتسبب غيابي في انتشار شائعة غريبة مثل زوجي سرًا" .

إليسا

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الفنانة اللبنانية إليسا أشهر الفنانات اللاتي واجهن هذه الشائعات، بعد انتشار العديد من الشائعات لتي تفيد بإرتباطها بصديقها وديع النجار، ولمدة لا تقل عن أسبوعين تصدرت خلالها "إليسا"، قوائم الأكثر بحثًا فضلًا عن تصدر هاشتاج "خطيب إليسا"، قررت إليسا نفي الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدة أن ليس هناك ما يجمعهما سوى علاقة صداقة متينة منذ عدة سنوات.

إيمان العاصي

انضمت الفنانة إيمان العاصي إليهن أيضًا، بعد شائعة زواجها من الفنان طارق صبري، التي انتشرت في وقت من الأوقات وظلت لفترة دون نفي أو تأكيد من أيًا منهما، حتى تلقت "إيمان" سؤالًا من إحدى متابعيها حول حقيقة علاقتها به، لتقول: تأكيد أنها لا زالت تحلم بارتداء فستان الزفاف للمرة الثانية، ولكني غير مرتبطة، موضحة أن أرتباطها بـ"صبري"، "مجرد شائعة"، مصدرها "اجتهادات" من زميلات في الوسط الفني، ولكنها ظهرت في مقطع فيديو قبل ذلك وهي تقول: هطلع أرد في الوقت المناسب".

حورية فرغلي

أعربت الفنانة حورية فرغلي عن استيائها من الشائعة التي طالتها والتي تتعلق بزواجها من ثري عربي قائلة: "هذا خط أحمر لأني أحمل اسم عائلة وأحافظ عليه ولا أخرج كثيراً حتى يأتي ابن الحلال".

نبيلة عبيد

على الرغم من تخطيها الـ 70 عامًا، إلا أن شائعة الخطوبة طالت الفنانة نبيلة عبيد، الأمر الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفعها للرد إذ قالت في إحدى تصريحاتها الصحفية: "كل ده كدب، أنا متخطبتش، مش كل شوية تجوزوني حد".