مدير أعمال صابر الرباعي يكشف حقيقة خلافاته مع نقابة الموسقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نفى المنتج علي المولى، مدير أعمال المطرب التونسي صابر الرباعي، وجود أي خلافات مع نقابة المهن الموسيقية.

وأكد المولي، في بيان له، أن كل ما يُشاع عن تواجد أي خلافات بين الرباعي والمهن الموسيقية، أو إلغاء حفله بالساحل الشمالي مجرد شائعات.

ومن المقرر أن يحيي النجم صابر الرباعي حفلا في الساحل الشمالي، ويقدم خلاله عددا من أغاني ألبومه الجديد، بالإضافة إلى عدد من أغانيه القديمة.