خاص- ضيوف كارلا حداد مفاجأة الموسم الجديد من برنامجها

كما بات معروفاً، تغيب البرامج التلفزيونية، عن الشاشات خلال فصل الصيف لتحل مكانها برامج ومسلسلات سبق ان تم عرضها.

في نفس السياق، تتحضر كافة المحطات اللبنانية لاطلاق سلسلة من البرامج والأعمال الدرامية مع شبكة البرامج الجديدة المخصصة لفصل الخريف.

من بين البرامج التي ستعود الى الشاشة بموسم جديد عبر شاشة LBCI، “fi-male” من تقديم كارلا حداد، التي كشفت في اتصال معنا الى أنها صورت الاعلان الدعائي الخاص بالموسم الجديد من “fi-male” على أن تخضع لجلسة تصوير مخصصة للبرنامج.

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أشارت “حداد” الى أنها ستبدأ في شهر ايلول المقبل تصوير الحلقات، ولكن في الوقت نفسه رفضت كارلا الكشف عن النجوم الذين سيشاركون في الموسم الجديد، مؤكدة أن الاسماء المطروحة ستشكل مفاجأة للناس.

كارلا شددت ان هناك فقرات جديدة ستضاف الى البرنامج، مع الابقاء على الفقرات التي احبها المشاهد، بالاضافة الى تغيير في الديكور.

وكانت كارلا حداد قد حققت نجاحاً خلال عرض البرنامج الترفيهي المنوّع الذي يستضيف بارزة من الرجال في مجالات الفنّ والسياسة والتمثيل والإعلام وغيرها.

حصد “في Male” نسبة مشاهدة عالية جداً طوال فترة عرضه، ما دفع محطة LBCI لتجديد التعاون، فهل ستحافظ كارلا على هذا النجاح بالموسم المقبل خاصة بعدما أثارت الجدل منذ انطلاق أول حلقة منه .. سننتظر ونرى.