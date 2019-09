شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه 30 أغسطس.. تريلر جديد لـ فيلم الكوميديا Before You Know It والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح تريلر جديد لفيلم الكوميديا Before You Know It، الذى من المقرر له أن يصل إلى دور العرض الأمريكية يوم 30 أغسطس. فيلم Before You Know It من بطولة ليندا أروز، أليك بالدوين، بن بيشر، بليك بيريس، ستيفاني بيري، ماري بولت، كارلي بروك، يورجا براون، مايك كولتر، سام دالي، تيم دالي، فرانك ديل. Advertisements ويدور الفيلم حول اكتشفت اثنين من الأخوات أن والدتهم التي اعتقدوا طويلا أنهم متوفية، لا تزال على قيد الحياة، كما انها بدأت عمل مجموعة غنائية للأوبرا. فيلم Before You Know It من إخراج هانا بيرل أوت التي شاركت في التأليف أيضا جنبا إلى جنب مع جين تولوك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل طرحه 30 أغسطس.. تريلر جديد لـ فيلم الكوميديا Before You Know It لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.