شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم ومحمد محسن يحييان مهرجان الأوبرا الصيفى بالأسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية يقدم المطرب محمد محسن حفلاً فى الثامنة مساء السبت 31 أغسطس يتضمن نخبة من روائع خالد الذكر سيد درويش وموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب إلى جانب عدد من أعماله الخاصة منها تمر الليالى ، فى قلبى مكان ، ما املكش ، يا حبيبتى ، حبايب زمان وغيرها .





وفى اليوم التالى الأحد الأول من سبتمبر يتغنى النجم خالد سليم فى الثامنة مساء بعدد من أغانيه الخاصة منها ولا ليلة ولا يوم ، حلم عمرى ، استاذ الهوى ، كل نظرة ، لكل عاشق وطن بالاضافة الى مختارات من اعمال الطرب منها بفكر فى اللى ناسينى ، موعود وغيرها .



