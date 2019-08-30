ريا أبي راشد مع هند صبري في فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، صورة تجمعها بالفنانة هند صبري، على هامش تواجدهما في مهرجان فينيسيا السينمائي في إيطاليا.

وظهرا في الصورة بشكل كوميدي، وعلقت ريا على الصور: "أنا معجبة بموهبتها، وما يتعلق بطريقتها لعيش حياتها الخاصة، وأنا أحب صداقتها".

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يذكر أنا مؤسسة الصحفيات الإيطاليات اختارت الفنانة هند صبري، لتفوز بجائزة starlight cinema award لهذا العام، وهو الاختيار الذي بررته المنظمة بأنه نتيجة موهبتها ومسيرتها الفنية.

هند صبري هي أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة، التي بدأت عام 2014، وسيتم تسليمها يوم 3 سبتمبر في تمام السادسة مساءً، وفاز بهذه الجائزة من قبل عدد من النجوم العالميين، أبرزهم آل باتشينو.

يذكر أن هند صبري تشارك حاليا ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76، كعضو لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول، والتي تم استحداثها مؤخرا.