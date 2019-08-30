شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى يجسد شخصية رجل أعمال فى "شبر مية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان أحمد السعدنى شخصية رجل أعمال كبير خلال أحداث مسلسله الجديد "شبر مية" فى ثانى بطولاته المطلقة، ويتعرض لكثير من المواقف الصعبة وضغوط حول شركته الكبيرة، وقد بدأ تصوير مشاهده الأولى خلال الأيام الماضيةبإحدى المراكب النيلية في المعادى وجمعت المشاهد بينه وبين الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى والعمل من إخراج طارق رفعت.

مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبى وتدور أحداثه فى 50 حلقة ويكتب له السيناريو والحوار ورشة من 5 مؤلفين شباب ومن إخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوى، مراد مكرم، محمد على رزق، وثراء جبيل، المغربية طاهرة وعدد آخر من الفنانين.

ويسجل "شبر مية" البطولة المطلقة الثانية لـ أحمد السعدنى فى الدراما التلفزيونية بعدما قدم مسلسل "الكبريت الأحمر" بجزئيه الأول والثانى عامى 2016 و 2017، وشارك فى بطولته داليا مصطفى وريهام حجاج وهانى عادل وعبد العزيز مخيون وسميرة مقرون وعارفة عبد الرسول وذكى فطين عبد الوهاب وتأليف عصام الشماع وإخراج خيرى بشارة وسيف سيف.