صور| شريف رمزي يقود باتش باجي" مع ابنه وابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان شريف رمزي مجموعة صور مع ابنه وابنته، عبر حسابه على إنستجرام. وظهر شريف رمزي وهو يقود "باتش باجي" مع أبنائه، وعلق على الصور: "الوقت الجيد مع أميرتي الصغيرة وبطلي". يذكر أن الفنان شريف رمزي متزوج من الفنانة ريهام أيمن، منذ عام 2015.

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