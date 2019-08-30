بالفيديو: بدرية أحمد تكشف ماحدث لها بسبب التجميل ورد فعل مفاجئ من الجمهور

أثارت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد الجدل مجدداً بين الجمهور بسبب ما اعتبروه مبالغة منها في الخضوع لعمليات التجميل.

وأظهر مقطع فيديو جديد الفنانة الاماراتية وهي في أحد عيادات التجميل وتشكو من تغير في رأسها بجانب عينها.

وأكد طبيب التجميل للفنانة محاولاً طمئنتها أنه سيتم إحداث فتحة لسحب المادة قبل الحقن بالدهون، من اجل إعادة البشرة الى طبيعتها.

وأرجع ذلك إلى عملية حقن سابقة أكدتها بالفعل الفنانة الاماراتية مشيرة إلى أنها أجرت عملية حقن بالفيلر قبل بضعة أشهر.

المثير في الأمر، هو عدم تعاطف الجمهور معها ، فضلاً عن إنتقاده لكثرة خضوعها لعمليات الحقن خاصة ً بعدما ظهرت مؤخراً بشكل بدت فيه أصغر بكثير من عمرها الحقيقي.