نهاية مروعة لرجل تناول اخطبوطا حيا!

كتب امير فتحي في الجمعة 30 أغسطس 2019 04:49 صباحاً - ذكرت الشرطة في كوريا الجنوبية أن رجلا (71 عاما) توفي في مدينة انشيون نتيجة اختناقه إثر تناوله أخطبوطا حيا مقطعا ولكن كان لا يزال يتلوى.

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) على الانترنت أن الرجل سقط مغشيا عليه في مطعم للمأكولات البحرية طالبا المساعدة لإصابته بصعوبة في التنفس، وعلى الفور استدعى العاملون بالمطعم الإسعاف، ولكنه لفظ أنفاسه قبل وصولها، وتعتقد الشرطة أن ماصات الأخطبوط سدت منافذ الهواء لدى الرجل.

وأظهرت لقطة لكاميرات المراقبة أن الرجل اشتكى فجأة من صعوبة في التنفس وهو يتناول طبقا من الأخطبوط المفروم مع اثنين آخرين.

ولطالما يعتبر الأخطبوط الحي من الأطعمة الشهية، ولكن ينصح المستهلكون بالحذر لإنه ربما يشكل خطرا على التنفس.