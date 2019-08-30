شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة HBO تكشف عن أول تريلر لـ مسلسل The New Pope والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة HBO عن تريلر جديد لمسلسلها التلفزيوني القادم The New Pope، ويأتي المسلسل كتكملة لـ The Young Pope الذى طرح في عام 2017.

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ومن المقرر أن يطرح مسلسل The New Pope في عام 2020، ومن بطولة جود لو، جون مالكوفيتش، سيلفيو أورلاندو، خافيير كامارا، سيسيل دو فرانس، لوديفين سانييه، وموريزيو لومباردي.

ومن المقرر أن يطرح 9 حلقات، وسيقوم بإخراجها المخرج السينمائي الحائز على جائزة الأوسكار باولو سورنتينو، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

وكان مسلسل "The Young Pope" إنتاج مشترك بين شبكة HBO وشبكة Sky و+Canal، وتكون من 8 حلقات أخرجها المخرج السينمائى الشهير باولو سورنتينو تتبع قصة رجل يدعى لينى بيلاردو، البابا بيوس الثالث عشر، أول بابا أمريكى فى التاريخ، وهو شاب يافع وجذاب.