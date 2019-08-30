محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.
ونرصد في التقرير التالي صور النجوم في رحلاتهم الصيفية:
لاميتا فرنجية
نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورة لها وهي تسير بأحد شوارع مدينة كان الفرنسية.
منى ممدوح
نشرت الفنانة منى ممدوح صورة لها، وهي تطل من شرفة أحد الفنادق في إيطاليا.
ندى بسيوني
نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة لها وهي في شرم الشيخ.
مايا دياب
نشرت الفنانة مايا دياب صورة لها بإطلالة مختلفة، خلال إجازتها الصيفية.
بلقيس فتحي
نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي صورة لها من إجازتها الصيفية، بفستان مبهج وسط الأشجار والزهور.
سارة الشامي
نشرت الفنانة سارة الشامي صورة لها من إجازتها الصيفية، وهي شاردة الذهن، وعلقت عليها: "السلام".
محمد محمود عبدالعزيز
نشر المنتج محمد محمود عبدالعزيز صورة له داخل حمامة السباحة، وعلق عليها: "بدون تعديلات، تصوير النجم كريم محمود عبدالعزيز".
مجدي كامل
نشر الفنان مجدي كامل صورة له أمام حمام السباحة، وعلق عليها: "إن شاء الله بكرة أحلى من النهارده".
هند عبدالحليم
نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة لها بإطلالة كاجوال من إجازتها الصيفية.
كانت هذه تفاصيل خبر ليالي الصيفية| لاميتا فرنجية في شوارع "كان" ومنى ممدوح في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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