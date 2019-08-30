شاهد.. والدة حلا الترك بإطلالة جديدة بعد خلعها الحجاب!

كتب امير فتحي في الجمعة 30 أغسطس 2019 02:53 صباحاً - نشرت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، صور جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام. واطلت منى السابر بهذه الصور بلوك جديد مختلف عن إطلالاتها السابقة وعلقت قائلة: “كثيرون يأمنون بالحقيقة وقليلون ينطقون بها”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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