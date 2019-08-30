شاهد.. فخامة حفل استقبال منى العتيبي ابنة إلهام الفضالة!

كتب امير فتحي في الجمعة 30 أغسطس 2019 02:53 صباحاً - نشرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو لحفل الاستقبال الذي نظم لمناسبة ولادة حفيدتها ابنة ابنتها منى العتيبي.

تضمن الحفل الكثير من التفاصيل التي أشارت إلى فخامة التحضيرات. وظهرت منى العتيبي في المقطع حاملة ابنتها إلى جانب والدتها التي تألقت إطلالة أنيقة ولافتة.

وعلقت الهام الفضالة على الفيديو قائلة: “كان حفل استقبال فرحتي الأولى بلوما رائع بأدق تفاصيله حتى بدا وكأنه عالمٌ صغير لأميرةٍ ملونٌ بألوان الطفولة الهادئة والبريئة .. فشكراً من القلب لكل من ساهم في نجاح الإستقبال الذي أبهرني بروعته وشاركني فرحتي .. وفي مقدمتهم مستشفى السيف التي أقمت فيها الاستقبال في قاعة السيف .. شكراً لكم من القلب على تعاملكم الراقي وحفاوة خدمتكم وكل ماقدمتوه لنا وشكر كبير للدكتورة عاليه العجمي في مستشفى السيف على رقي تعاملها وحفاوتها ورعايتها الفايقة للمرضى .. __ شكراً للمصممة صاحبة الذوق الرفيع مشاعل بن جبل على تصميمها الحفل بشكل راقي وجميل وشكراً لمنسقتها حنان”.

كما شكرت الهام الفضالة كل من شارك في تنظيم الحفل من تنسيق ورود وتصميم حلويات وتصميم كيكة الاستقبال والديكور والرسمات وخبيرة التجميل ومصفف الشعر وغيرها من التفاصيل.