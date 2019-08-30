"قيد عائلي" على DMC الاثنين.. وهذه طريقة عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على "فيس بوك" إن الحلقات، التي سبق عرضها من مسلسل قيد عائلي، ستعرض مجمعة في 5 حلقات، ثم تبدأ الحلقات الجديدة من المسلسل.

ويبدأ عرض المسلسل يوم الإثنين المقبل، في الـ8 مساءً على قناة DMC، و11 مساء على قناة DMC دراما.

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كان المسلسل قد عُرض منه 25 حلقة، ثم توقف بسبب بدء الموسم الرمضاني، والمسلسل من 45 حلقة.

"قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي وميرفت أمين وبوسي وصلاح عبدالله وصبري فواز ومنة فضالي، وتأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.