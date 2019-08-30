- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على "فيس بوك" إن الحلقات، التي سبق عرضها من مسلسل قيد عائلي، ستعرض مجمعة في 5 حلقات، ثم تبدأ الحلقات الجديدة من المسلسل.
ويبدأ عرض المسلسل يوم الإثنين المقبل، في الـ8 مساءً على قناة DMC، و11 مساء على قناة DMC دراما.
كان المسلسل قد عُرض منه 25 حلقة، ثم توقف بسبب بدء الموسم الرمضاني، والمسلسل من 45 حلقة.
"قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي وميرفت أمين وبوسي وصلاح عبدالله وصبري فواز ومنة فضالي، وتأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.
كانت هذه تفاصيل خبر "قيد عائلي" على DMC الاثنين.. وهذه طريقة عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.