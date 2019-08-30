صورة| رسالة رومانسية من باسم ياخور لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان باسم ياخور صورة مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام.

وعلق على الصورة: "إنتي القلب والروح"، وتفاعل معه عدد من الفنانين، منهم روجينا، التي كتبت: "ربنا يسعدكم".

يذكر أن باسم ياخور متزوج من الكاتبة السورية رنا الحريري، وقدمت بعض الأعمال الدرامية آخرها مسلسل ببساطة 2019.