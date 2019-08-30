فيديو مثير للجدل.. دانة الطويرش تمنع زوجها عن ابنتهما المولودة وتتعامل بطريقة غريبة

تسبب مقطع فيديو عن الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش في إنتقاد كبير لها لما بدا من طريقتها الغريبة في التحدث مع زوجها وإصرارها على عدم تقبيله ابنته المولودة .

وأبان الفيديو صوت دانة وهي تتحدث بنبرة حادة ورأي قاطع لمنعه من تقبيلها ، ثم أشارت إلى أنها تخشى عليها من أي بكتيريا ضارة .

وسأل الزوج الطبيبة التي كانت معهما بالجلسة وقد نفت ذلك ، ليصر على تقبيل الصغيرة .

وانتقد المتابعون أسلوب دانة ، فمنهم من قال : قلة ذوق مع زوجها ، ومنهم من قال : من كثر موخاضع لها تمنعه من بنته يبوسها يلا يا أخي الفاضل خل الشهرة تنفعك ، وغيرها من التعليقات .

وكانت دانة قد استعرضت مؤخراً غرفة ابنتها الفخمة مشيرة إلى أنها أسمتها “ديم ” وهي جمع ديمة بمعنى المطر الدائم .