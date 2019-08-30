بالفيديو: إلهام الفضالة تستقبل حفيدتها بحفل إستقبال فخم يذهل معجبينها

أستقبلت الفنانة إلهام الفضالة حفيدتها الأولى إلهام الخالدي بحفل إستقبال فاخر في مستشفى خاص تعبيراً لها عن مدى فرحتها بقدومها. وتأخرت إقامة هذا الحفل نظراً لولادة إبنتها المبكرة عن موعدها المحدد، وحرصت إلهام على تجهيز جناح خاص في مستشفى خاص لإقامة حفل الإستقبال.

زينت الفضالة غرفة الإستقبال بتصاميم فريدة من نوعها وأحضرت فنانة تشكيليه ترسمها مع إبنتها منى العتيبي في لوحة تجسد سعادتهم. قدمت الفضالة توزيعات من العطور الفاخره لزوارها، وحضر حفل إستقبالها رفقية دربها الفنانة هيا الشعيبي والفنانة هند البلوشي وشاركت أحد الحضور بقصيده أنست فيها حفل الإستقبال.

ووصف معجبين إلهام الفضالة أن ماتقوم به الفنانة هو نوع من أنواع البذخ ومبالغه بالتعبير عن المناسبه : “رجعت بنتها المستشفى عشان يسووون استقبال مدري عرس، ماعرف متى يتعلمون من الاوروبين ثقافه استقبال المولود” ، وراح فريق آخر بتشجيع إلهام على ماتفعله معبرين عن إعجابهم بذوقها الرفيع : “استقبال بنت الهام الفضالة يفتح النفس ماشاءالله منجد فخااااااااامة وواضح انه ذوق الهام“.