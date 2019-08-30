النقابات الفنية تحضر لمشروع اكتشاف المواهب

أكد المخرج عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية أن هناك مشروعا لاكتشاف المواهب الشابة والصغيرة فى كل محافظات الجمهورية تتم دراسته وإعداده حاليا تحت إشراف الاتحاد والنقابات الفنية الثلاث.

وقال إن أهداف هذا المشروع تتمثل فى اكتشاف المواهب الحقيقية وخلق مساحات للتعبير عن الطاقات الإبداعية لشبابنا وأبنائنا لتمثل درعا واقيا لهم فى المستقبل بعيدا عن ثقافة الظلام والرجعية والتخلف، أيضا يهدف المشروع لتكوين فضاء ثقافى رحب لتلقى الفن الجاد وتجسيد التعددية الثقافية الهائلة التى تميز مصر فى مواجهة الثقافات الأخرى.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقده المخرج عمر عبد

العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية وضم الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية.

تضمن الاجتماع بحث أوجه التعاون بين النقابات الفنية الثلاث فيما يخص ذلك المشروع، إلى جانب مناقشة تعظيم موارد النقابات ليس فقط من خلال تحصيل حق الأداء العلنى والرسوم النسبية عن كل الأعمال والأنشطة الفنية إنما البحث فى المصادر الأخرى فى حدود القانون واللوائح المنظمة لكل نقابة.

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كما تم مناقشة وبحث موضوع

حماية الملكية الفكرية وما يتعلق به من قوانين ومواد منظمة وعدد من الآثار السلبية التى تتعرض لها النقابات الفنية وأعضاء جمعياتها العمومية.

وشدد الاجتماع على تحديد وترسيم المسئوليات بين النقابات الفنية الثلاث من ناحية، والهيئات والمؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية من ناحية أخرى ووضع آليات واضحة للتعامل فى هذا الشأن حماية لحقوق أعضاء الجمعيات العمومية من ناحية، ومن ناحية أخرى تأكيد على دور النقابات فى حماية العادات والتقاليد والقواعد المجتمعية.

كما تتطرق الاجتماع أيضا إلى الطرح الذى قدمه الفنان هانى شاكر حول محاولة نقابة المهن الموسيقية عودة النشاط الموسيقى إلى المدارس خاصة فى مراحلها الأولى، وإقامة مسابقات للهواة من المطربين والموسيقيين وأيضا تقنين أوضاع عدد من ممارسى المهنة الذين لم يحصلوا على تصاريح أو عضوية الموسيقيين.