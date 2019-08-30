كواليس أنغام في أسبوع.. جائزة أفضل مطربة وخلافات أصالة والإعلان عن حفلها القادم

آثارت المطربة انغام، جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعقب ترويجها لحفلها الغنائى المقرر إقامته فى الإسكندرية يوم 19 سبتمبر المقبل بأحد فنادق الإسكندرية .

ونشرت "أنغام" صورة لها عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت: "استنونى يوم 19 سبتمبر المقبل في الإسكندرية".

وكانت أنغام أثارت جدلا واسعا بعد إعلانها الزواج من الملحن أحمد إبراهيم حيث دفع ذلك الزوجة طلب الطلاق منه.

كما تسببت هذه الزيجة فى قطع العلاقات بين أنغام واصالة التي كانت إحدى الصديقات المقربات، حيث تربط أصالة وزوجة أحمد إبراهيم الأولى صلة قرابة وهو الأمر الذى رأته أصالة نوعا من الخيانة من جانب أنغام .

يذكر أن أنغام أحيت عددا من الحفلات الغنائية، مؤخرا، واختارت الساحل الشمالى لتقضى إجازتها الصيفية وسط أسرتها.

وحصدت المطربة أنغام، جائزة أفضل مطربة لعام 2019، في مهرجان الفضائيات العربية، ونشرت أنغام، عبر حسابها في "انستجرام" صورة لها بجانب لوجو المهرجان الذي يعقد هذا العام في دورته العاشرة، والمقرر إقامته يوم 13 سبتمبر المقبل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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وهنأت أنغام مؤخرًا، زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عقب فوزه بجائزة "جلوبال ميوزك أوردز" (الأعمال المتميزة) على مستوى العالم، عن توزيع أغنية "حالة خاصة جدًا".