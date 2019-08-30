باقة من مؤلفات الطرب والرقصات الإسبانية على مسرح محكى القلعة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية فنية، مساء بعد غد السبت، تضمن إقامة 3 حفلات متتالية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.

ويستهل الأمسية الفنان محمد حسن وفرقته في الثامنة مساء، بتقديم باقة من مؤلفات الطرب العربي، وفي التاسعة مساء تقدم العارضة منى بوركهارد مجموعة من الرقصات الإسبانية الشهيرة، إلى جانب باقة

من أجمل الأغاني الكلاسيكية الغربية، التي ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

وفي العاشرة مساء، تقدم دينا الوديدي نوعا مميزا من الغناء يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة، إلى جانب باقة من أعمالها الخاصة من بينها: (الحرام، دواير، السيرة، سكون، كتر الوجع، يا جنوبي)

وغيرها من الأعمال.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 15 يوما متصلة حتى يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر المقبل، بمشاركة كوكبة من النجوم هم مي فاروق، ومحمد الحلو، ومحمد محسن، ومروة ناجي، بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، وعلي الحجار، وهاني شاكر، وأحمد جمال، وهشام عباس، ومحمد عدوية، ومجد القاسم، ومدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، غالية بن علي "تونس"، تانيا قسيس "لبنان"، دينا الوديدي، الموسيقار عمر خيرت.