أغنية الصيف العالمية Señorita الأكثر استماعاً في مصر

أشعل Shawn Mendes وCamila Cabello أجواء الصيف بتعاونهما الثاني في أغنية "Señorita" العالمية و التي حازت على لقب الأغنية الأكثر استماعاً على Spotify في صيف 2019.
وشهدت هذه الأغنية أكثر من 565 مليون استماع، منذ إطلاقها في يونيو، على قائمة Spotify العالمية لأكثر 50 أغنية استماعاً حول العالم لمدة ثمانية أسابيع متتالية.
وكان الأمر مماثلاً في مصر حيث لقيت الأغنية نجاح لا يصدق وتصدرت قوائم الأغاني الصيفية، مما يدل على إعجاب المستمعين بالأغنية وكثرة الاستماع إليها خلال أشهر الصيف الحارة.
وشهدت أغنية “bad guy” للمغنية الشهيرة المتعددة المواهب Billie Eilish نجاحاً كبيراً حيث أصبحت الأغنية الصيفية الثانية الأكثر استماعاً في
ولا بد أن نذكر مغني الراب Lil Nas X، الذي أطلق أغنيته “Old Town Road” في الربيع لتكون أغنية ناجحة، بالإضافة إلى ريميكس الأغنية مع Billy Ray Cyrus الذي احتل المرتبة الرابعة ضمن أغاني الصيف الأكثر استماعاً في مصر.
ومن أشهر أغاني الصيف في مصر هي أغنية “Believer” لفرقة Imagine Dragons والتي رغم إطلاقها في عام 2017 مازلت تشهد شعبيةكبيرة محتلة مكانها في المرتبة الخامسة. أما في المرتبة السادسة ففد احتلتها المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية Halsey مع أغنيتها “Without Me”.
أما المغني المصري وأحد أشهر المطربين على الساحة الغنائية المصرية والعربية Mohamed Hamaki، فقد نال على شعبية كبيرة هذا الصيف إثر إصدار ألبومه الجديد وأغنيته "من البداية" التي كانت تسمع في جميع أنحاء مصر اعتبرت سابع أغنية أكثر رواجاً لهذا الصيف.
وكانت أغنية تعاونية أخرى من الأغاني المفضلة لدى المستمعين خلال أشهر الصيف هي أغنية “I Don’t Care” للمغني Ed Sheeran والمغني Justin Bieber في حين شهدت أغاني فنان الراب والهيب هوب Post Malone الجديدة إشادة عالية، وكانت “Rockstar” بالتعاون مع 21 Savage حازت على المركز التاسع وأغنية “Lovely” للمغنية المتعددة المواهب Billie Eilish حصدت المركز العاشر ضمن أغاني الصيف الأكثر استماعاً على Spotify..
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