أحمد البدري يبدأ مونتاج فيلم استدعاء ولى عمرو

يبدأ المخرج أحمد البدرى عمليات المونتاج والمكساج لفيلم "استدعاء ولي عمرو" الأسبوع المقبل لعرضه بدور العرض السينمائي في إجازة منتصف العام القادم .
تدور أحداث الفيلم حول الدروس الخصوصية وقضية تسريب الامتحانات، كما يتعرض لقضية الطلاق وكيف يكون الأطفال ضحاياه منخلال زوجين ينجبان طفلا وتنشب المشاكل بينهما ويقرران الانفصال ويعيش طفلهما في مشاكل فى دراسته، وتوجه إدارة المدرسة استدعاء لولي الأمر، ويقرران تسخير حياتهما من أجل طفلهما حتى لا يضيع منهما، ويمنحان أنفسهما مهلة شهر يعيدان فيه تقييم علاقتهما من جديد لتكون المفاجأة أن الطفل سيكون سببا فى عودتهما لبعضهما البعض فى النهاية.
الفيلم بطولة حورية فرغلى، ومحمد عز، وانتصار، وصبرى فواز، وإيمان السيد، وندى بهجت، ومحمد لطفى، ومى كساب، وكلوديا حنا، وسماح أنور، وحمادة الليثى، وأمانى كمال، وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك.
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