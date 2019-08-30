عاد اليوم الفنان القدير يحيى الفخراني وفريق عمل مسرحية "الملك لير" لتقديم العروض مجدداً على مسرح "ماركي" بكايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس.
ومسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة، إخراج تامر كرم، ترجمة د. فاطمة موسى، يشاركالدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم: رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني، وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.
وعرضت مسرحية الملك لير" فى عيد الأضحى لمدة 5 أيام بدء من الاثنين الموافق 12 أغسطس وحتى الجمعة 16 من نفس الشهر، حيث استأنفت أسرة المسرحية للعرض بعد عودتهم من المملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم وغداً.. الفخراني يلتقي بجمهور الملك لير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.