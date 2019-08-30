اليوم وغداً.. الفخراني يلتقي بجمهور الملك لير

عاد اليوم الفنان القدير يحيى الفخراني وفريق عمل مسرحية "الملك لير" لتقديم العروض مجدداً على مسرح "ماركي" بكايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس.

ومسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة، إخراج تامر كرم، ترجمة د. فاطمة موسى، يشارك

الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم، منهم: رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني، وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.

وعرضت مسرحية الملك لير" فى عيد الأضحى لمدة 5 أيام بدء من الاثنين الموافق 12 أغسطس وحتى الجمعة 16 من نفس الشهر، حيث استأنفت أسرة المسرحية للعرض بعد عودتهم من المملكة العربية السعودية.